Folge vom 31.12.2015: Flug über den Atlantik Teil 1
Jeder Pilot träumt davon, einmal in der eigenen Maschine den Atlantik zu überqueren. Doch nicht alle haben die Courage, solche Pläne auch in die Tat umzusetzen. Dazu braucht es Draufgänger wie Michael Manousakis. Der Ober-„Steel Buddy“ hebt mit einer Antonov AN-2 in die Luft ab - dem größten einmotorigen Doppeldecker der Welt. Von Mendig in Rheinland-Pfalz geht es im 41 Jahre alten russischen Mehrzweckflieger über Schottland, Grönland und Kanada Richtung USA: ein unglaublicher Belastungstest für Mensch und Fluggerät. Auf solchen Touren werden Helden geboren. Den Chef von „Morlock Motors“ erwartet ein unvergesslicher Abenteuer-Trip voller Höhen und Tiefen.
