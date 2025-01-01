Steel Buddies Unboxing 2: Michael packt aus!
Auf dem Firmenhof der „Steel Buddies“ trifft eine neue Lieferung ein. Aber dieses Mal müssen Michael Manousakis und sein Mechaniker-Team im Westerwald keine tonnenschweren Militärfahrzeuge verladen, denn der Container wurde nicht von der US-Armee bestückt. DMAX hat das Überraschungspaket für die Vollblutschrauber zusammengestellt. Der Auftrag lautet: auspacken, testen, bewerten! Coole Gadgets und Geschenke oder wertloser Schnickschnack? Daumen hoch, Daumen runter: In diesem Special hat beim „Unboxing“ der „Morlock-Motors-TÜV“ das letzte Wort.
