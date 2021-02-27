Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies Unboxing 2: Michael packt aus!

Teil 2

DMAXFolge vom 27.02.2021
Teil 2

Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Steel Buddies Unboxing 2: Michael packt aus!

Folge vom 27.02.2021: Teil 2

44 Min.Folge vom 27.02.2021Ab 12

E-Kart zum Selbstbauen, Exoskelett als Arbeitshilfe, Klapprad fürs Handgepäck oder Neon-Schleim in der Dose: Der Testmarathon auf dem Firmengelände von „Morlock Motors“ geht in die nächste Runde. Boss Michael hat amtlich anerkannte Fachexperten und original „Tüff“-Ingenieure um sich geschart, um die skurrilsten Gadgets auf Herz und Nieren zu prüfen. Am Ende kommt sogar eine Beauty-Gesichtsmaske aus Tiefseeschlamm zum Einsatz, die selbst geschundene Mechaniker-Körper wieder zum Strahlen bringt.

Alle verfügbaren Folgen