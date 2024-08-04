Stefan Haas - Ein Koch für alle Jahreszeiten: SommerJetzt kostenlos streamen
Stefan Haas - Ein Koch für alle Jahreszeiten
Folge 1: Stefan Haas - Ein Koch für alle Jahreszeiten: Sommer
25 Min.Folge vom 04.08.2024
Starkoch Stefan Haas zeigt in privater Atmosphäre seine Kunst: Mit Reduktion im Aufwand verführt er die ZuseherInnen zum Nachmachen. Im Privatgarten mit der wunderbaren Kulisse des Ausseerlandes im Hintergrund bereitet er sein Sommergericht zu: Gebratene Saiblingsfillets mit Eierschwammerln, Basilikumöl und Kernöl-Aioli. Anregend und nachvollziehbar macht der steirische Haubenkoch mit dieser "Momentaufnahme" Appetit und animiert zum Nachkochen. Bildquelle: ORF/Stephan Mussil Filmproduktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stefan Haas - Ein Koch für alle Jahreszeiten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0