Stefan Haas - Ein Koch für alle Jahreszeiten: Sommer

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.08.2024
25 Min.Folge vom 04.08.2024

Starkoch Stefan Haas zeigt in privater Atmosphäre seine Kunst: Mit Reduktion im Aufwand verführt er die ZuseherInnen zum Nachmachen. Im Privatgarten mit der wunderbaren Kulisse des Ausseerlandes im Hintergrund bereitet er sein Sommergericht zu: Gebratene Saiblingsfillets mit Eierschwammerln, Basilikumöl und Kernöl-Aioli. Anregend und nachvollziehbar macht der steirische Haubenkoch mit dieser "Momentaufnahme" Appetit und animiert zum Nachkochen. Bildquelle: ORF/Stephan Mussil Filmproduktion

ORF2
