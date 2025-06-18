Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stella di Mare

Stella di Mare

ORF2Staffel 1Folge 2vom 18.06.2025
Stella di Mare

Stella di MareJetzt kostenlos streamen

Stella di Mare

Folge 2: Stella di Mare

89 Min.Folge vom 18.06.2025

Die Familie Prantner scheint vom Pech verfolgt: Friedrichs Tonstudio liegt in Trümmern, Nina verliert ihren Job. Dann ein Brief vom Notar – ein Erbe! Ein Schiff in Grado! Doch statt Yacht wartet ein alter Kahn. Die Enttäuschung ist groß. Und während sie in Grado beraten, brennt in Wien auch noch die Wohnung ab. Besetzung: Erwin Steinhauer (Friedrich Prantner) Ulrike Beimpold (Nina Prantner) Veronica Csarmann (Sophie) Theresa Böhler (Marie) Giampiero Bianchi (Tonio Ciprian) Corinne Clery (Mariangela) Regie: Xaver Schwarzenberger Bildquelle: ORF/Ulli Schwarzenberger/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stella di Mare
ORF2
Stella di Mare

Stella di Mare

Alle 1 Staffeln und Folgen