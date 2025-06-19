Stella di Mare
Folge 2: Stella di Mare
89 Min.Folge vom 19.06.2025
Die Familie Prantner scheint vom Pech verfolgt: Friedrichs Tonstudio liegt in Trümmern, Nina verliert ihren Job. Dann ein Brief vom Notar – ein Erbe! Ein Schiff in Grado! Doch statt Yacht wartet ein alter Kahn. Die Enttäuschung ist groß. Und während sie in Grado beraten, brennt in Wien auch noch die Wohnung ab. Besetzung: Erwin Steinhauer (Friedrich Prantner) Ulrike Beimpold (Nina Prantner) Veronica Csarmann (Sophie) Theresa Böhler (Marie) Giampiero Bianchi (Tonio Ciprian) Corinne Clery (Mariangela) Regie: Xaver Schwarzenberger Bildquelle: ORF/Ulli Schwarzenberger/Petro Domenigg
