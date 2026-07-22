Staffel 1Folge 1vom 22.07.2026
Das 1. GebotJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 1: Das 1. Gebot
21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Es ist nicht alles Gold, was glänzt: Die Käufer haben es auf einer Auktion in Arlington auf ein scheinbar kostbares Objekt aus Silber abgesehen. Währenddessen hofft Victor, mit einem fahrbaren Untersatz einen großen Fang zu machen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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