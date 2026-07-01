Staffel 1Folge 5vom 22.07.2026
Cowboys und IndianerJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 5: Cowboys und Indianer
21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Die Auktionsbesucher staunen nicht schlecht, als in Fort Worth plötzlich ein Relikt aus dem Bürgerkrieg auftaucht. Ohne Frage würde sich dieses gut in so mancher Sammlung machen. Dennoch sind die Käufer skeptisch, ob das Objekt seinen Preis wert ist.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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