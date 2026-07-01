Staffel 1Folge 12vom 23.07.2026
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 12: Massenauflauf
21 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Bei ihrer nächsten Auktion haben die Käufer enorme Konkurrenz - und alle haben nur ein Ziel: Sie wollen den wertvollsten Lagerraum ergattern. Lesa hat ein ganz besonderes Objekt ins Auge gefasst und ist fest entschlossen, es zu ersteigern.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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