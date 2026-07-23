Staffel 1Folge 11vom 23.07.2026
SprechverbotJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 11: Sprechverbot
21 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Texas finden Ricky und Bubba einen verstaubten Kompressor. Währenddessen sucht Lesa einzigartige Objekte, um diese in ihrem eigenen Laden zum Verkauf anzubieten.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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