Staffel 1Folge 8vom 23.07.2026
TeepartyJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 8: Teeparty
21 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
In Lewisville, Texas, wird den Käufern schnell klar: Hier sind einige wertvolle Gegenstände zu holen. Denn die wohlhabende Stadt lockt mit gefüllten Lagerräumen. Lesa und Victor haben es auf eine ganz besondere Fundgrube abgesehen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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