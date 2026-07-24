Staffel 1Folge 13vom 24.07.2026
Alles muss rausJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 13: Alles muss raus
21 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Der Lagerraum eines verstorbenen Geschäftsmannes sorgt für einen Bieterwettstreit der Superlative. Die Auktionsbesucher sind sicher, dass sich unter den hinterlassenen Gegenständen wertvolle Objekte verstecken.
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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