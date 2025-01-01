Stromberg
5 StaffelnAb 12
Stromberg
Stromberg - ein Chef, den man seinem ärgsten Feind nicht als Vorgesetzten wünscht: sarkastisch bis ins Mark, egozentrisch ohne Ende und zielstrebig bis zum Anschlag, vor allem wenn es um seine eigenen Interessen geht. Er selbst findet, er sei eigentlich ein guter Chef. Auch seine Abteilung wäre ganz in Ordnung, wenn es nur nicht die Kollegen gäbe - und natürlich die Arbeit. Und wenn er mal ausrastet, dann niemals grundlos und stets mit "freundlichem" Unterton ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
