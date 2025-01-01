SUITS
9 StaffelnAb 12
Harvey Specter arbeitet in der renommierten Anwaltskanzlei Pearson Hardman. Der gutaussehende Anwalt ist nicht nur mit seiner Wirkung auf Frauen unschlagbar, er bringt auch jeden seiner Aufträge in trockene Tücher. Mit seinen Methoden zieht er jedoch zahlreiche Neider auf den Plan und auch sein Rivale Louis Litt, der in derselben Kanzlei arbeitet, kann ihn nicht ausstehen. Als Harvey dann auch noch zum Senior Partner befördert wird, ist Litt alles andere als begeistert.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited