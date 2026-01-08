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Sunny Nights

Transform mit Tansform

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 08.01.2026
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Sunny Nights

Folge 1: Transform mit Tansform

52 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 16

Die Geschwister Vicki und Martin wollen mit ihrem Spray-Tan-Unternehmen durchstarten und versuchen mit allen Mitteln, Kunden zu akquirieren. Das läuft jedoch eher schlecht als recht - und so reisen sie nach Sidney, steigen in einem billigen Motel ab und tun alles, um endlich Geld zu verdienen. Während Vicki bei einer Kosmetik-Convention Kontakte knüpft, möchte Martin, seine Ex-Frau zurückzuerobern.

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