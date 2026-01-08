Scheuklappen auf, BabyJetzt ohne Werbung streamen
Sunny Nights
Folge 2: Scheuklappen auf, Baby
47 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 16
Nachdem Martin von Kash mit einem Sex-Tape erpresst wurde und die Geldübergabe blutig endete, versuchen alle Beteiligten, ihre Spuren zu verwischen. Kashs Leiche verfüttern sie dabei an ein Krokodil. Dass das jedoch nicht die beste Idee ist, stellen Martin, Vicki und Susi fest, als das Tier auf einem Golfplatz explodiert und Leichenteile in seinem Magen gefunden werden. Einen Grund zur Freude gibt es dennoch: Ihr Spray-Tan-Geschäft scheint endlich anzulaufen.
Alle Staffeln im Überblick
Sunny Nights
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:AU, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Cineflix International Media Limited