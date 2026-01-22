Sunny Nights
Folge 5: Dumbest Girl Alive
49 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Monys Schergen erweisen Kash die letzte Ehre. Bei einer Beisetzungsfeier gedenken alle dem ermordeten Gangster. Seine Schwester hat jedoch wenig Zeit zum Trauern. Sie will ihren Bruder rächen. Vicki beauftragt derweil eine Marketingfirma, um ihr Spray-Tan-Produkt endlich erfolgreich zu machen. Martin ist die Kampagne allerdings zu teuer. Joyce und Nova ermitteln in der Zwischenzeit weiter im Mordfall um Kash Monroe.
Alle Staffeln im Überblick
Sunny Nights
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:AU, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Cineflix International Media Limited