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Sunny Nights

Dumbest Girl Alive

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 22.01.2026
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Sunny Nights

Folge 5: Dumbest Girl Alive

49 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Monys Schergen erweisen Kash die letzte Ehre. Bei einer Beisetzungsfeier gedenken alle dem ermordeten Gangster. Seine Schwester hat jedoch wenig Zeit zum Trauern. Sie will ihren Bruder rächen. Vicki beauftragt derweil eine Marketingfirma, um ihr Spray-Tan-Produkt endlich erfolgreich zu machen. Martin ist die Kampagne allerdings zu teuer. Joyce und Nova ermitteln in der Zwischenzeit weiter im Mordfall um Kash Monroe.

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