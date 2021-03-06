Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 5Folge 2vom 06.03.2021
25 Min.Folge vom 06.03.2021Ab 6

Enie van de Meiklokjes serviert leckere Bagels in den unterschiedlichsten Variationen: Egal ob süß oder deftig, hier ist für jeden Feinschmecker etwas dabei. Außerdem verrät Enie, wie man die leckeren Teigkringel mit Frischkäse oder Salat ganz einfach aufpeppen kann und welche aufregenden Rezepte gerade die Welt erobern.

