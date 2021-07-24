Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 9: Was Sushi alles kann
22 Min.Folge vom 24.07.2021Ab 6
Enie van de Meiklokjes nimmt die neuesten und angesagtesten Sushi-Trends unter die Lupe. Dabei stößt sie auf zahlreiche außergewöhnliche Variationen, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Neben bunten Röllchen aus Korea präsentiert Enie auch süßes Bananen-Sushi sowie Maki und Nigri aus Unkraut.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
