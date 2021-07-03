Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 6: Brot 2.0
25 Min.Folge vom 03.07.2021Ab 6
Bei Enie van de Meiklokjes dreht sich alles um das Thema Brot. Zahlreiche Rezeptideen aus den unterschiedlichsten Kulturen sorgen für reichlich Abwechslung und eine regelrechte Geschmacksexplosion. Außerdem zeigt Enie, wie das leckere Gebäck zum Superfood wird, und wo man ein einfaches Brot mit echter Lava zubereitet.
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx