Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 7Folge 4vom 19.05.2024
Folge 4: Cake Art

25 Min.Folge vom 19.05.2024Ab 6

Enie van de Meiklokjes präsentiert spektakuläre Backwerke, die jeden zum Staunen bringen und fast zu schade zum Essen sind. Außerdem zeigt die Meisterbäckerin, wie man mit wenigen Handgriffen eine zauberhafte Kuchentafel erstellt.

