Asien woanders

sixxStaffel 7Folge 10vom 04.11.2023
Folge 10: Asien woanders

24 Min.Folge vom 04.11.2023Ab 6

Die asiatischen Küche ist berühmt für ihre Geschmacksvielfalt und Kreativität. Die Meisterbäckerin Enie van de Meiklokjes widmet sich den neusten Food-Trends aus Fernost, die auch bei den Deutschen immer beliebter werden.

sixx
