Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 7Folge 7vom 14.10.2023
Folge 7: Heisse Hot Dog Liebe

22 Min.Folge vom 14.10.2023Ab 6

Der Hot Dog zählt zu den berühmtesten Streetfood-Klassikern der Welt. Es gibt viele verschiedene Variationen des "schnellen Wurstbrötchens". Neben einer kleinen Reise nach Indien und in die USA, zaubert Enie eine süße Naschkatzen-Version des Fast Food-Lieblings.

