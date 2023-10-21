Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 8vom 21.10.2023
24 Min.Folge vom 21.10.2023Ab 6

Enie zeigt, dass Toast nicht nur ein geröstetes Weißbrot ist, sondern weitaus mehr kann. Dabei spürt die Moderatorin neben alten Klassikern - wie "Arme Ritter" - neue Rezept-Ideen auf. Egal ob Toast-Lasagne oder süße Röllchen vom Grill - für jeden ist etwas dabei.

