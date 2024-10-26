Talk mit Bamlak - Teil zweiJetzt kostenlos streamen
Talk mit Bamlak
Folge 2: Talk mit Bamlak - Teil zwei
15 Min.Folge vom 26.10.2024
Moderatorin Bamlak Werner fragt diesmal nach, was Kinder glücklich macht. Wie kannst du andere Menschen glücklich machen ? Wie fühlt sich Glück an und woran erkennst du es? Welcher Glücksbringer ist stets an deiner Seite? Fünf Kinder zwischen sechs und zehn Jahren erzählen im Lendhafen in Klagenfurt über ihre Erfahrungen zum Thema Glück. Bildquelle: ORF
