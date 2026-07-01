talk talk talk
Folge 23: Besondere Vorlieben
49 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Beziehungsprobleme können viele Ursachen haben. Sonya Kraus präsentiert unter anderem einen Mann, dessen Frau seinen Sex-Vorlieben nicht nachkommt, eine komplizierte Dreierkonstellation und eine Dame, für deren Tochter drei Väter in Frage kommen.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx