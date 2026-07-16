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Groteske Geschichten vor Gericht

ProSieben FUNStaffel 7Folge 34vom 16.07.2026
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Folge 34: Groteske Geschichten vor Gericht

52 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Sonya Kraus präsentiert die Höhepunkte aller Talk-Formate in einer rasanten Zusammenfassung. Dieses Mal gibt es neben jeder Menge Beziehungskrisen die Top 3 grotesker Geschichten vor Gericht.

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