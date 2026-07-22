Der SozialschmarotzerJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 51: Der Sozialschmarotzer
45 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Faul und glücklich? Das sorgt bei zwei Bro's für ordentlich Zwist. Auch Britt muss zwischen zwei ehemaligen Freundinnen die Wogen glätten. Diese und weitere Talkshow-Schmankerl präsentiert uns Sonya Kraus.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx