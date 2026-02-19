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talk talk talk

Die große Chat-Liebe

ProSieben FUNStaffel 8Folge 1vom 19.02.2026
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Die große Chat-Liebe

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talk talk talk

Folge 1: Die große Chat-Liebe

51 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

"talk talk talk" präsentiert die Höhepunkte aller Talk-Formate in einer rasanten Zusammenfassung: Große Gefühle, spontane Aktionen und witzige Szenen von interessanten Gästen und charmanten Moderatoren - nicht nur Fans kommen voll auf ihre Kosten.

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talk talk talk
ProSieben FUN
talk talk talk

talk talk talk

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