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Gefühlschaos und ungezügelte Lust

ProSieben FUNFolge 13vom 19.08.2025
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Folge 13: Gefühlschaos und ungezügelte Lust

52 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12

Zusammen oder getrennt? Die Frage stellen sich in dieser Folge gleich mehrere Paare. Manchmal ist diese jedoch nicht so leicht zu beantworten - besonders, wenn die Partner noch sexuelles Begehren füreinander empfinden. Sonya Kraus zeigt die Highlights.

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