ATVStaffel 1Folge 1
72 Min.Ab 12

Tara und Moni wollen ins Dessousgeschäft einsteigen und wo könnte man das besser als in den Modemetropolen Milano und Paris? Aber vorher bereiten sie sich mit einem Französischsprachkurs auf ihre Reise vor. Ganz businesslike konzentrieren sich Tara und Moni auf das Wesentliche, dementsprechend stehen Busen und Kreditkarte an oberster Stelle auf der Liste der zu lernenden Vokabeln.

ATV
