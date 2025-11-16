Tatort
Folge vom 16.11.2025: Tatort: Der Reini
Als Friedemann Berg von der Flucht seines Bruders aus der Psychiatrie erfährt, ahnt er Schlimmes - und gerät in eine tödliche Falle. Währenddessen gerät seine Kollegin in die Hände eines unberechenbaren Killers. Inhalt: Als Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) von der Flucht seines Bruders Reinhard (Felician Hohnloser) aus der Psychiatrie erfährt, ahnt er Schlimmes. Tatsächlich taucht Reinhard auf dem abgelegenen Bergschen Hof auf – begleitet von der schweigsamen Mika Novak (Mareike Beykirch) und dem gewalttätigen Luke Badrow (Karsten Antonio Mielke), samt Wagen und Pistole, die eindeutig mit dem Mord zusammenhängen, den Friedemann und Franziska Tobler (Eva Löbau) gerade untersuchen. Luke Badrow hält den Kommissar mit Waffengewalt auf dem Hof fest, und Friedemann gerät in eine gefährliche Falle. Aggressives Verhalten und die Verantwortung für seinen Bruder lähmen ihn. Währenddessen macht sich Franziska besorgt auf die Suche nach ihrem Kollegen – und gerät prompt selbst in die Fänge des unberechenbaren Badrow. Besetzung: Eva Löbau (Franziska Tobler) Hans-Jochen Wagner (Friedemann Berg) Felician Hohnloser (Reinhard Berg) Karsten Antonio Mielke (Luke Badrow) Mareike Beykirch (Mika Novak) Luise Aschenbrenner (Ella Pauls) Michael Hanemann (Bruno Tobler) u.a. Regie: Robert Thalheim Drehbuch: Bernd Lange Bildquelle: ORF/SWR/Benoît Linder