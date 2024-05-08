Tattoo: Trend oder Tradition?Jetzt kostenlos streamen
Seit jeher haben sich Menschen unterschiedlichster Herkunft und aus verschiedenen Kulturkreisen tätowieren lassen. Tradition, Mode, Zugehörigkeit, aber auch Stigmatisierung haben dabei eine Rolle gespielt. Die Gletschermumie Ötzi, christliche Pilger, englische Adelige, Seeleute und Kriminelle trugen sie, bis Tattoos heute als Trend in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind. Hannes Schuler folgt in seiner Doku der spannenden Geschichte der Tätowierkunst. Regie: Hannes Schuler Bildquelle: ORF/IFAGE Filmproduktion/Hannes Schuler
