Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tattoo: Trend oder Tradition?

Tattoo: Trend oder Tradition?

ORF1Staffel 1Folge 1vom 08.05.2024
Tattoo: Trend oder Tradition?

Tattoo: Trend oder Tradition?Jetzt kostenlos streamen

Tattoo: Trend oder Tradition?

Folge 1: Tattoo: Trend oder Tradition?

43 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 16

Seit jeher haben sich Menschen unterschiedlichster Herkunft und aus verschiedenen Kulturkreisen tätowieren lassen. Tradition, Mode, Zugehörigkeit, aber auch Stigmatisierung haben dabei eine Rolle gespielt. Die Gletschermumie Ötzi, christliche Pilger, englische Adelige, Seeleute und Kriminelle trugen sie, bis Tattoos heute als Trend in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind. Hannes Schuler folgt in seiner Doku der spannenden Geschichte der Tätowierkunst. Regie: Hannes Schuler Bildquelle: ORF/IFAGE Filmproduktion/Hannes Schuler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tattoo: Trend oder Tradition?
ORF1
Tattoo: Trend oder Tradition?

Tattoo: Trend oder Tradition?

Alle 1 Staffeln und Folgen