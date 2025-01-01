Teamgeist
Die Dokumentation "Teamgeist - unser Weg" bietet einen faszinierenden und exklusiven Einblick hinter die Kulissen der österreichischen Nationalmannschaft während ihrer Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2024. Von den ersten beiden Heimspielen gegen Aserbaidschan und Estland, über die Begegnungen gegen Schweden und Belgien, bis zu der endgültigen Entscheidung in Aserbaidschan, wird das emotionale Auf und Ab des Teams eindrucksvoll dargestellt. Im Fokus steht die unermüdliche Dynamik des Teams auf und abseits des Platzes, angefangen beim Coaching von Trainer Ralf Rangnick, der nicht nur die taktischen Aspekte des Spiels betont, sondern auch den Zusammenhalt und die Mentalität seiner Spieler fördert. Selbst in Momenten des Drucks und der Herausforderung, bleibt die Mannschaft vereint und zeigt bemerkenswerte Resilienz. Die Dokumentation zeigt die Hingabe der Spieler, sich trotz Verletzungen und Rückschlägen weiterzuentwickeln und zu kämpfen. Superstars wie David Alaba und Marko Arnautovic sind, obwohl von Verletzungen geplagt, für die Mannschaft da und wesentliche Bestandteile des Teams, sowohl auf als auch neben dem Platz. Die Spieler und Betreuer blicken auf entscheidende Spielszenen zurück, sprechen über ihre Emotionen und Gedanken während der entscheidenden Phase der EM-Qualifikation und geben Einblicke in das Teamgefüge. Die Serie zeigt weiters die Bedeutung jeder einzelnen Person im Team, sei es der Koch Fritz Grampelhuber, der nicht nur für die kulinarische Verpflegung, sondern auch für die moralische Unterstützung der Spieler sorgt, der langjährige Busfahrer Stefan "Bussi" Kutsenits, der für die reibungslose An- und Abreise zu den Spielen verantwortlich ist, oder der Physiotherapeut Chris Ogris, der den Spielern während der Behandlungen hin und wieder Musikerziehung gibt. Die Dokumentation zeigt exklusiv und authentisch den unerschütterlichen Glauben und die Entschlossenheit der Mannschaft, sich trotz Hindernissen für die EM zu qualifizieren. Trotz einiger Rückschläge und Verletzungen beweist das Team, dass es durch gemeinsamen Teamgeist und unermüdlichen Einsatz Großes erreichen kann.