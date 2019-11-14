Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenies allein daheim - Das Erziehungsexperiment

Folge 1

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 14.11.2019
Folge 1

Teenies allein daheim - Das Erziehungsexperiment

Folge 1: Folge 1

98 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12

In der Großfamilie Arndt herrscht Anarchie: In dem Haushalt leben insgesamt sieben Töchter. Besonders mit den vier pubertierenden Mädels haben es Vater Holger und Mutter Michaela schwer. Rücken die vier Teenager durch das Experiment näher zusammen? Im Hause Brauer hingegen herrscht Harmonie. Mama Diana und Papa Joachim pflegen einen lockeren-freundschaftlichen Erziehungsstil und vertrauen ihren Jungs - zu Recht? Oder gibt es doch Party und Alkohol? Rechte: kabel eins

