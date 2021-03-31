Die Jahreszeiten - Der Frühling (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Die Jahreszeiten - Der Frühling (1/2)
Jeder spürt sie und sieht die Auswirkungen. Der Frühling ist die Jahreszeit mit dem größten Einfluss auf alle Bewohner der gemäßigten Breiten. Doch diese Zeiten des natürlichen Umbruchs präsentieren sich überall auf der Welt auf völlig unterschiedliche Weise - von den endlosen Blumenmeeren Südafrikas bis zu Milliarden Schmetterlingen, die jeden Frühling in Mexikos Wäldern gleichzeitig zum Leben erwachen.Terra Mater zeigt wie der Frühling die Natur neu erfindet.
