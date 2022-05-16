Helden der Tierwelt - Auf sanften Pfoten (3/3)Jetzt kostenlos streamen
Terra Mater
Folge vom 16.05.2022: Helden der Tierwelt - Auf sanften Pfoten (3/3)
47 Min.Folge vom 16.05.2022
Größe, Kraft, Eleganz, Schönheit, Schnelligkeit – jedes dieser Attribute steht für eine der Großkatzen. Und egal ob majestätischer Tiger, energiestrotzender Löwe, eleganter Jaguar, oder pfeilschneller Gepard – Raubkatzen üben seit jeher eine ganz besondere Faszination auf Menschen aus.
