The Biggest Loser
Übergewichtige Kandidat:innen treten zum ultimativen Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an. Beim Kampf gegen die Waage bekommen sie professionelle Unterstützung von ihrer prominenten Teamchefin.
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser: Wer verliert, gewinnt
Richtig essen und trotzdem richtig abnehmen: Das wünschen sich die Kandidat*innen der Sat .1 Show Leben leicht gemacht - The Biggest Loser. Durch Sportprogramme und Ernährungsumstellung versuchen sie im TV-Abnehm-Camp in ein paar Wochen so viel Gewicht wie möglich zu verlieren. Dabei werden sie von Coaches unterstützt, die von Staffel zu Staffel variieren. In den neuesten Folgen stehen Ramin Abtin und Petra Arvela den Kandidat*innen zur Verfügung.
Doch Abnehmen ist nicht so einfach wie es sich anhört. Die übergewichtigen Teilnehmer*innen werden zu Beginn der ersten Folge in Teams aufgeteilt, die schließlich gegeneinander antreten müssen. In jeder Folge nehmen die Mannschaften an verschiedenen Wettspielen teil, um Vorteile für das wöchentliche Wiegen zu erwerben. Denn am Ende jeder Woche muss das gesamte Team gewogen werden. Das Team, das im Vergleich zur vorherigen Woche mehr Kilos verloren hat, gewinnt, und kann eine/n Kandidat/en der gegnerischen Mannschaft nach Hause schicken. In den letzten Folgen jeder Staffel von Leben leicht gemacht - The Biggest Loser werden schließlich die Teams aufgelöst und jede/r Kandidat*in muss alleine weiterkämpfen. Im Finale kann aber nur eine/r the biggest Loser werden.
Bis 2020 wurden in der Sat .1 Reality-Doku Leben leicht gemacht - The Biggest Loser insgesamt 8,3 Tonnen abgenommen. Welche Rekorde werden in den kommenden Jahren noch gebrochen?
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser 2022
Im Januar 2022 steht schon die nächste Staffel von Leben leicht gemacht - The Biggest Loser in den Startlöchern. Dafür hat sich Sat .1 auch eine Menge Neuigkeiten überlegt. Die erste und größte Änderung der Show ist ihr Titel. Ab 2022 heißt die Sendung nicht mehr nur The Biggest Loser, sondern Leben leicht gemacht - The Biggest Loser. Auch unter den Coaches findet sich ein neuer Name: Neben Christine Theiss und Ramin Abtin wird künftig Personaltrainerin Sigrid Ilumaa den Kandidat*innen dabei helfen, ihrem Wunschgewicht näher zu kommen. Neben diesem Dreigespann sollen zudem wechselnde Star-Gäste als Motivationshilfen auftreten.
Daten und Fakten
Bei Leben leicht gemacht - The Biggest Loser handelt es sich um die deutsche Adaption der gleichnamigen US-TV-Sendung. Die deutsche Variante wurde erstmals 2009 mit Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt als Moderatorin bei ProSieben ausgestrahlt. Danach wechselte die Sendung zu Kabel Eins und die Moderation wurde von der ehemaligen Boxerin Regina Halmich übernommen. Seit Staffel 4 ist Sat .1 die TV-Heimat von Leben leicht gemacht - The Biggest Loser und Ex-Kickboxerin Christine Theiss deren Gesicht.
