The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas
Folge 1: The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas
Ein Dokumentarfilm über die unglaubliche Geschichte von drei ganz besonderen Brüdern, die – aus ärmlichen Verhältnissen in Wien-Simmering stammend – in den 50er und 60er Jahren als „Equilibristen“ die Welt eroberten. Der älteste der drei Brüder wurde zum Militär einberufen und geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Im Lager Carson trainierte er eifrig – er wollte schon als Sechsjähriger Artist werden – und schrieb durch die Gefangenenpost auch an seine beiden Zwillingsbrüder in Wien Trainingsanleitungen. Nach Kriegsende starteten sie als BRÜDER CARSONY mit ihren Kunststücken in einem Wiener Varieté. Bald darauf folgten Engagements in Ungarn, Australien, Indien, Afrika – und dann endlich in Amerika! Bildquelle: ORF/Filmwerkstatt/Karl Schrom Trust
