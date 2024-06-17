Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas

The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas

ORF2Staffel 1Folge 1vom 17.06.2024
The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas

The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las VegasJetzt kostenlos streamen

The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas

Folge 1: The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas

53 Min.Folge vom 17.06.2024

Ein Dokumentarfilm über die unglaubliche Geschichte von drei ganz besonderen Brüdern, die – aus ärmlichen Verhältnissen in Wien-Simmering stammend – in den 50er und 60er Jahren als „Equilibristen“ die Welt eroberten. Der älteste der drei Brüder wurde zum Militär einberufen und geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Im Lager Carson trainierte er eifrig – er wollte schon als Sechsjähriger Artist werden – und schrieb durch die Gefangenenpost auch an seine beiden Zwillingsbrüder in Wien Trainingsanleitungen. Nach Kriegsende starteten sie als BRÜDER CARSONY mit ihren Kunststücken in einem Wiener Varieté. Bald darauf folgten Engagements in Ungarn, Australien, Indien, Afrika – und dann endlich in Amerika! Bildquelle: ORF/Filmwerkstatt/Karl Schrom Trust

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas
ORF2
The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas

The Carsony Brothers - Von Simmering nach Las Vegas

Alle 1 Staffeln und Folgen