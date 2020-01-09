Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Crime Chronicles

Lebendig begraben

TLCFolge vom 09.01.2020
Lebendig begraben

The Crime Chronicles

Folge vom 09.01.2020: Lebendig begraben

44 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12

Am frühen Morgen des 17. Dezember 1968 wird die Polizei zur Emory University am Stadtrand von Atlanta gerufen, wo Jane Mackles Tochter Barbara gerade entführt wurde. Jane gibt an, dass sich Barbara auf ihre Abschlussprüfung vorbereitete, als es an der Tür klopfte und ein als Polizist verkleideter Mann ins Zimmer drang. Sie selbst wird mit Chloroform unschädlich gemacht, während man ihre Tochter verschleppt. Da Barbaras Vater ein Immobilien-Mogul in Miami und Multimillionär ist, machen sich die Ermittler auf eine sehr hohe Lösegeldforderung gefasst, als sie Stellung im Haus der Familie beziehen

