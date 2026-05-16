Folge 291: Padma Lakshmi / Leo Woodall
37 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Mit einer geballten Ladung Humor und positiver Energie präsentiert Drew Barrymore ein einstündiges Programm, welches Information und Unterhaltung geschickt kombiniert. Die thematische Bandbreite ist groß und reicht von der Human Interest Story bis hin zu den neuesten Lifestyle-Trends. Spannende Gäste begrüßt Drew in ihrer Show und lässt mit ihnen die überraschendsten und aufregendsten Anekdoten der letzten Zeit Revue passieren.
Genre:Talk, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12