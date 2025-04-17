Taktik, Tempo, Wissen: Wer schafft Runde 2 auf dem "Floor"?Jetzt kostenlos streamen
The Floor
Folge 2: Taktik, Tempo, Wissen: Wer schafft Runde 2 auf dem "Floor"?
94 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Matthias Opdenhövel meldet sich zurück mit "The Floor": Von 100 Quizzern haben 83 die erste Runde überstanden und treten jetzt im zweiten Duell gegeneinander an. Wer fegt wen vom "Floor"? Wer schafft es in die nächste Runde? Und wer sichert sich den Tagessieg und 5.000 Euro?
The Floor
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen