The Great Fight Night
Runde zwei des spektakulären Live-Events: Gastgeber Trymacs bittet zwölf Content Creator*innen in den Boxring. Unter anderem mit CrispyRob vs. Jonas Ems.
Am Anfang war es eher ein Scherz: In seinem Twitch Live-Stream überlegte der Streamer Trymacs, welcher seiner Streamer-Buddies es in einem Boxkampf mit ihm aufnehmen könnte. Es meldete sich MckyTV und behauptete, er hätte eine Chance. Spontan vereinbarten sie eine Trainingszeit von sechs Monaten und danach wollten sie gegeneinander in den Ring steigen.
Zunächst schien es so, als ob Trymacs im Vorteil wäre, da er zuvor erst eine Fitness-Challenge absolviert hatte. Aber dann legte sich MckyTV ins Zeug und nahm während des Trainings ganze 14 Kilo ab, es blieb also spannend. Und während Mick abnahm, nahm der Hype um den Live-Fight noch zu. Schließlich fand der Kampf nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sondern gastierte am 2. April 2022 erstmals in der LANXESS Arena in Köln. Wie bei einem regulären Boxkampf gab es ebenfalls Tickets für das Event. Übertragen wurde das Box-Spektakel namens The Great Fight Night live auf Joyn.
Anschließend ging das actionreiche Spektakel in die zweite Runde: Im November 2023 stieg Trymacs erneut mit seinen Buddies in den Ring. Gleich 12 seiner Streamen-Kolleg*innen waren beim größten Influencer-Boxevent Deutschlands dabei.
The Great Fight Night 2 - mehr als nur ein Kampf
Wobei - Trymacs selber kämpfte leider nicht. Aufgrund einer Verletzung musste der Gründervater des Events passen. Noch ist nicht bekannt, ob er jemals wieder boxen kann. Auch MckyTV war leider nicht in Düsseldorf dabei. Dennoch versprach der Abend die geballte Ladung Box-Power, denn die folgenden zwölf Content Creatoren und Creatorinnen ließen die Fäuste fliegen. Insgesamt standen sechs Kämpfe auf dem Programm:
- CrispyRob (2.030.000 Abonnent*innen auf YouTube) vs. Jonas Ems (2.870.000 Abonnent*innen auf YouTube)
- Jan Schlappen (63.200 Abonnent*innen auf YouTube) vs. Chefstrobel (218.000 Abonnent*innen auf YouTube)
- Regina Hixt (926.000 Follower*innen auf Instagram) vs. Tina Neumann (2.800.000 Follower*innen auf TikTok)
- BreitenBerg (180.000 Abonnent*innen auf Twitch) vs. The Franklin (335.000 Abonnent*innen auf YouTube)
- Anna Gazanis (1.700.000 Follower*innen auf TikTok) vs. Samantra (718.600 Follower*innen auf TikTok)
- Varion (1.600.000 Abonnent*innen auf YouTube) vs. July Pohl (2.300.000 Follower*innen auf TikTok)
Gastgeber Trymacs moderierte die Show. Produziert wurde das Format in Zusammenarbeit mit MediaTotal.