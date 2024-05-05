The Great Food Truck Race
Folge vom 05.05.2024: Yachtclub-Lunch
42 Min.Folge vom 05.05.2024
Ein Hauptgang samt Beilage und ein besonders leckeres Signature-Getränk: In rund einer Stunde treffen im „Southwestern Yacht Club“ in San Diego 60 Mitglieder zum Lunch ein. Verköstigt werden die hungrigen VIPs in dieser Folge von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Foodtruck-Challenge. Dabei müssen die sechs verbliebenen Imbisswagen-Crews in Zweier-Teams zusammenarbeiten. In der mondänen Location werden unter anderem gefüllter Lachs, Shrimp Tikka Masala mit cremigem Jalapeño-Käse-Maisbrei und Agua fresca mit Wassermelone und Minze aufgetischt.
