The Haunted Museum
The Haunted Museum
Zak Bagans, Forscher für paranormale Phänomene und Moderator von Ghost Adventures, entwickelt gemeinsam mit Filmemacher Eli Roth ganz persönliche schaurige Kurzfilme. Das Besondere: Alle Filme sind von Zaks eigener Sammlung an Spukartefakten inspiriert. In einer gigantischen Villa in Las Vegas lagert Zak seine XXL-Grusel-Sammlung. Besucher, die sich trauen, werden in dieser etwas anderen Ausstellung mit den dunklen Abgründen konfrontiert. Doch aufgepasst! Mit Hilfe von Eli erwecken die beiden die Artefakte jetzt zum Leben, wie beispielsweise eine Puppe, deren Anblick tödlich sein kann.
