The Haunted Museum
Folge vom 03.01.2025: Dämonen unter der Treppe
34 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 16
Nachdem sie in ein Haus in Gary, Indiana, eingezogen ist, entdeckt Lotaya Ammons, dass das Haus bereits von einem schrecklichen Mieter bewohnt wird. Im Keller spürt sie die Präsenz eines dunklen Wesens, das sich vor allem für ihre Kinder zu interessieren scheint. Schon bald verhält sich Lotayas Sohn immer gewalttätiger. Verzweifelt wendet sich die junge Mutter an eine Hellseherin. Doch die hat schreckliche Antworten: frühere Bewohner des Hauses haben mit Ritualen ein Portal geöffnet, durch das Dämonen eindringen können. Kann Lotaya ihre Kinder vor den bösen Wesen retten?
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
