The Head
Folge 1: Episode I
51 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12
Die Sommercrew der Forschungsstation "Polaris VI" verlässt vor dem Einsetzen des Winters die Antarktis. Das verbleibende Wissenschaftsteam muss 179 Tagen ohne Sonnenlicht vor Ort ausharren. Als sie endlich abgelöst werden sollen, bietet sich der neuen Belegschaft ein schauriges Bild: Scherben, Einschusslöcher und Blutspuren sind nur die Vorboten des Grauens. Sieben Crew-Mitglieder wurden ermordet, zwei sind verschwunden und die einzige Überlebende ist zunächst auch keine Hilfe.
Alle Staffeln im Überblick
The Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Mediaproducion SLU