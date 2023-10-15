The Head
Folge 3: Episode III
53 Min.Folge vom 15.10.2023Ab 16
In einem Versorgungstunnel trifft Johan auf Arthur. Wochenlang kämpfte er dort ums Überleben. Arthur beschuldigt Maggie der Morde in der Station. Seiner Ansicht nach will sie seine Forschungsergebnisse stehlen, um sie für viel Geld zu verkaufen. Johan durchsucht im Anschluss Maggies Akten und stößt auf Ungereimtheiten.
Alle Staffeln im Überblick
The Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Mediaproducion SLU