Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
The Head

Episode III

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 15.10.2023
Joyn+
Episode III

Episode IIIJetzt ohne Werbung streamen

The Head

Folge 3: Episode III

53 Min.Folge vom 15.10.2023Ab 16

In einem Versorgungstunnel trifft Johan auf Arthur. Wochenlang kämpfte er dort ums Überleben. Arthur beschuldigt Maggie der Morde in der Station. Seiner Ansicht nach will sie seine Forschungsergebnisse stehlen, um sie für viel Geld zu verkaufen. Johan durchsucht im Anschluss Maggies Akten und stößt auf Ungereimtheiten.

Alle Staffeln im Überblick

The Head
ProSieben FUN
The Head

The Head

Alle 3 Staffeln und Folgen