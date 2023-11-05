The Head
Folge 6: Episode VI
66 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 16
Maggies Erinnerungen kommen vollständig zurück: Sie erzählt Johan von ihrer letzten Begegnung mit seiner Frau. Annika hat ihr vor ihrem Verschwinden gestanden, wie die Biologin Sarah Jackson in der Station "Polaris V" tatsächlich ums Leben gekommen ist. Doch Johann will davon nichts wissen.
Alle Staffeln im Überblick
The Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Mediaproducion SLU