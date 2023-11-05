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The Head

Episode VI

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 05.11.2023
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The Head

Folge 6: Episode VI

66 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 16

Maggies Erinnerungen kommen vollständig zurück: Sie erzählt Johan von ihrer letzten Begegnung mit seiner Frau. Annika hat ihr vor ihrem Verschwinden gestanden, wie die Biologin Sarah Jackson in der Station "Polaris V" tatsächlich ums Leben gekommen ist. Doch Johann will davon nichts wissen.

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