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The Head

Episode XIV

ProSieben FUNStaffel 3Folge 2vom 13.03.2025
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The Head

Folge 2: Episode XIV

49 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Vor ihrem gewaltsamen Tod erzählt Lauren Maggie, dass deren wahre Identität längst ans Licht gekommen ist: Liam und Rachel wissen, wer sie wirklich ist. Und nicht nur Lauren fällt dem Mörder zum Opfer, auch Bashirs Leiche wird entdeckt. Während die Probanden ihre nächste Dosis des mit Algen versetzten Wassers zu sich nehmen, wird Geri von einem Skorpion gestochen. Weil es kein Gegenmittel gibt, will Pierre seine Frau in eine Klinik bringen, doch der Täter verhindert auch das.

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